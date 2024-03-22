Emeklilere 3 ödeme birden yapılacak!
Emekliler, bu bayramda 3 ödeme birden alacak. Ay sonunda emekli maaşlarını alacak olan vatandaşlar, ayrıca geçtiğimiz günlerde TBMM’den geçen zamlı 3.000 TL bayram ikramiyelerini de alacaklar. 3.ödeme ise ay başında ödenmesi beklenen bankaların maaş promosyonu olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı açıklama ile beraber, emeklilerin bayramda 3 ödeme birden alması gündeme geldi. Erdoğan "Emeklilere kamu bankalarını promosyon ödemesi promosyon ödemesi 8-12 bin lira arasında olacak" demişti. Aynı zamanda özel bankaları da promosyonu yükseltmeleri yönünde uyardı.
Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha önce olmayan bayram ikramiyesini, bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik.