KYK yurtları temmuz ayında bedava tatil için emeklilere açılacak!
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına emeklilere açılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda düzenlenen 'Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması' programında konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik büyük bir müjdeyi açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, 2023-2024 akademik yılının bitiminden sonra temmuz ayında bir ay boyunca emeklilere ücretsiz olarak açılacak.
Emeklilere ücretsiz konaklama imkânı
Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getiren Işıkhan, "KYK yurtları, yaz döneminde boş oldukları süre boyunca bir ay boyunca emeklilerimizin ücretsiz konaklaması için tahsis edilecek. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tüm tesisler de emeklilerimizin ücretsiz erişimine açılacak" dedi.
Bu yeni uygulama ile emekliler, yaz aylarında KYK yurtlarında konaklama imkanı bulacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.