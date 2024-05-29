KYK yurtları temmuz ayında bedava tatil için emeklilere açılacak!

Emeklilere ücretsiz konaklama imkânı

Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getiren Işıkhan, "KYK yurtları, yaz döneminde boş oldukları süre boyunca bir ay boyunca emeklilerimizin ücretsiz konaklaması için tahsis edilecek. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tüm tesisler de emeklilerimizin ücretsiz erişimine açılacak" dedi.