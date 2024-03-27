Emekliler için açıklanan müjdelerin detayları belli oldu
Hükümetin, "emekliler yılı" kapsamında, emeklilere özel olarak uygulanacak yeni uygulamalarının detayları belli oldu. İşte, ulaşım indiriminden gıdaya kadar emekliler için uygulanacak yeni uygulamalar hakkında merak edilenler!
Emeklilerin hayatını rahatlatacak özel kampanyalar için düğmeye basıldı.
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Ulaşımdan gıdaya, kargodan özel indirimlere kadar pek çok alanda indirimler devreye alınıyor.
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyon tutarı attırılarak 8 ila 12 bin TL seviyesine çıkarıldı.
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2024 yılını 'Emekli Yılı' ilan eden, yılbaşında maaşlara yüzde 49.25 zam yapan, bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran hükümet, özel indirim kampanyalarıyla da emekliyi rahatlatmayı amaçlıyor.
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