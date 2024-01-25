Emekli zammı, 49,25 olarak Meclis'te kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne AK Parti tarafından 7.madde için bir önerge verdi. Önerge ile yapılan değişiklik TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi.

Böylece SSK ve Bağkur emekli maaş zammını, memur emeklisiyle eşitleyen bu önerge ile oran yüzde 49,25’e çekilmiş oldu. Bugün tamamlanarak kanunlaşacak yasal düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından hemen sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Böylece emeklilere Ocak ayında verilen zamlı maaşlarına eklenen bu zam oranın farkları ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı gibi 1 hafta içinde hesaplara yatacak. Aynı kanunun 5 maddesi gereğince de en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye çıkarılmıştı.