Emekli Yunan komutandan skandal ifadeler: Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak!

Yunanistan’da emekli Kara Kuvvetleri Onursal Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Nikolaos Tamouridis, kalema aldığı köşe yazısında skandal ifadeler kullandı.

Haber 7'nin haberine göre, makalesinde Türkiye ve Türkiye'nin egemenlik haklarına dil uzatan hadsiz korgeneralin, "Ülkeniz, Türkiye’nin derhal yerine getirmesi gerekenler" adını verdiği köşe yazısının bir bölümü şu şekilde:

Ege’de ve Doğu Akdeniz’de her türlü iddia fikrini unutun, Deniz Hukuku ve hava sahasına ilişkin uluslararası anlaşmalara saygı göstermek.

Karasularımızın 12 deniz miline çıkarılması için uluslararası kabul edilemez savaş sebebini (casus belli) ortadan kaldırmak.

Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımak, askerlerini Kıbrıs’tan derhal geri çekmek ve Kıbrıs sorununun uluslararası kurallar ve BM kararları doğrultusunda adil bir şekilde çözümlenmesini kabul etmek.

Hıristiyan ve Müslüman Yunanlıların barış içinde yaşadığı Trakya’daki (Batı) sinsi oyunları terk etmek.

Patrikhane’nin Ekümenliğini bir an önce tanımak, Halki’deki (Heybeliada) Ruhban Okulu’nu açmak ve Rum diasporasından hukuka aykırı olarak elde ettiği her şeyi geri vermek.

Ayasofya’yı Doğu Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Tapınak-sembolü olarak Ekümenik Patrikhane’ye vermek.

İşlediği soykırımları, ayrıca topraklarında yaşayan ulusal, dini ve diğer azınlıkların haklarını tanımak.

Köşe yazısında Türkiye'ye tehditler savuran hadsiz korgeneral, "Silahlansanız bile, tehdit etseniz bile, bizden kat kat fazla olsanız bile bizi korkutamazsınız" ifadelerine yer verdi.

Emekli Yunan komutan Osmanlı dönemine de atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı tehditleri asla cesaretimizi kırmadı. Çünkü cephaneliğimizde iki yenilmez nükleer silah var. Vatan-Yunanistan dediğimiz şeye sevgi ve Ortodoksluk dediğimiz şeye inanç! Çünkü ne yaparsanız yapın Vatanımıza ayak basmayacaksınız. Ve Polis’te (İstanbul), Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak."