AjansHaber.com.tr Gündem Emekli ve memurlar için 5 aylık zam netleşti!

Emekli ve memurlar için 5 aylık zam netleşti!

Kasım ayı enflasyon verisi sonrası kesinleşen 5 aylık oranlara göre emekli ve memurların ocak zammı enflasyon farkı hesabı netleşti. İşte aralık verileri öncesi tahmini zam oranları.

Kasım ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklandı.

1 7

Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

2 7

Yıllık enflasyon oranının netleşmesinin ardından, emekli ve memurların ocak zammının netleşmesi için sadece 1 veri kaldı.

3 7

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

4 7