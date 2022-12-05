Emekli ve memurlar için 5 aylık zam netleşti!
Kasım ayı enflasyon verisi sonrası kesinleşen 5 aylık oranlara göre emekli ve memurların ocak zammı enflasyon farkı hesabı netleşti. İşte aralık verileri öncesi tahmini zam oranları.
Kasım ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklandı.
1 7
Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.
2 7
Yıllık enflasyon oranının netleşmesinin ardından, emekli ve memurların ocak zammının netleşmesi için sadece 1 veri kaldı.
3 7
Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.
4 7