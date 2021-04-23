Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, Halk TV yayınında küfür ve hakaret etti

CHP’ye yakın Halk TV ekranlarında yine bir hakaret vakası yaşandı. Ayşenur Arslan’ı programında canlı yayına bağlanan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, kendisi gibi düşünmeyenleri hedef alarak, “Affedersiniz çok özür diliyorum, y.vşak y.vşak konuşan insanlar gibi değiliz, biz askeriz.” dedi.

Hakaret sonrası panik yapan Ayşenur Arslan, “Umarım Haldun Bey, bu sözcükler bize yol, su elektrik olarak geri dönmez.” ifadelerini kullandı.