Emekli polisi önce önce gasp etti sonra bıçakladı!

Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde emekli polis memuru M.R.A. (69) arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan M.R.A'nın parası gasp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.R.A, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.