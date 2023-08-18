AjansHaber.com.tr Gündem Emekli polisi önce önce gasp etti sonra bıçakladı!

Emekli polisi önce önce gasp etti sonra bıçakladı!

İzmir'in Konak ilçesinde parası gasp edilen ve bıçakla yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde emekli polis memuru M.R.A. (69) arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan M.R.A'nın parası gasp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.R.A, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
MİT, Celal Birdal'ı etkisiz hale getirdi!
1086 konut hak sahiplerine teslim edildi
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı?
Deprem bölgesinde TYP süresi 9 ay uzatıldı
Memur ve memur emeklisinin gözü zam oranında!
Yurt dışında okumak isteyen öğrenciler dikkat!
Yerinde Dönüşüm Projesine 175 bin başvuru!