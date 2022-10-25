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Emekli polis, kiracısını silahla yaraladı

Kırşehir'de, ev sahibinin silahla yaraladığı kiracı tedavi altına alındı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki belediye otoparkında karşılaşan emekli polis S.K. (61) ile kiracısı H.Ç. (38) ve eşi F.Ç. (37) arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.K'nin tabancasından çıkan kurşunlarla H.Ç. yaralandı.

Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi F.Ç. ise olay yerinde gözyaşı döktü.

Şüpheli S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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