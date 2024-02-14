AjansHaber.com.tr Gündem Emekli Orgeneral Saldıray Berk, hayatını kaybetti

Emekli Orgeneral Saldıray Berk, hayatını kaybetti

Eski 3'üncü Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk (76), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da bir süredir hastanede tedavi gören eski 3'üncü Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Berk'in cenazesi, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Saldıray Berk, Ergenekon davası kapsamında Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP, merakla beklenen Çankaya adayını açıkladı!
Antalya'da sel can aldı!
Yerlikaya ve Bayraktar, Erzincan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu!
Erzincan'da altın madeninde toprak kayması!
Evlilik kredisinde şartlar belli oldu!
Küçükçekmece'deki saldırıda yeni gelişme!