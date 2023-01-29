Emekli olacak EYT'lilere uyarı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın beklediği EYT düzenlemesi için geriye sayım başladı. Emekli olmak isteyenlerin bu maddelere dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

EYT'de nelere dikkat etmelisiniz?

1-) EYT yasası ile artık SSK-Bağ-Kur ve Emekli Sandığında YAŞ şartı yok.

2-) Yaş şartı SSK'da 5000 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadınlarda 7200 gün, erkeklerde ise 9000 günü tamamlama koşulu ile yaş şartı yok.

3-) SSK'da en az 3600 günle, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise 5400 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olacak.

4-) 3600 günle emekli olanlar ile 5000 günle emekli olanlar arasında emekli maaşında fark olmayacak.

5-) Prim gün sayınız eksik ise önceliğiniz 3600 günle emeklilik olabilir, yaş şartı olmadan emeklilik için eksik günlerinizi tamamlamak kaç yılınızı alır, bu süre K/ 50, erkeklerde 55 yaşa yakın ise eksik günlerinizi kendiniz ödüyorsanız 3600 günle emeklilik tercih edilebilir.

6-) Son 1261 gününüz Bağ-Kur ve Bağ-Kur gününüzü kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 güne tamamlamak için kalan süreniz 3 yıl 6 aydan uzun ise SSK'ya geçerek 3 yıl 6 ay 1 gün SSK'lı çalışarak daha erken SSK'dan emekli olabilirsiniz.

7-) Bağ-Kur'da 1.5.2021 öncesi ödemediğiniz ve sildirdiğiniz günlerinizi günlük 115 TL'den canlandırabilirsiniz ancak bunu ödemek yerine SGK affından yararlanarak daha az para ödeyerek bu günlerinizi alabilirsiniz.

8-) Bağ-Kur'a 1.5.2021 sonrası ödemediğiniz prim günleriniz varsa ve primleri ödemek size emeklilik için avantaj sağlamıyorsa SGK affından yararlanarak bu günlerinizi 31.12.2022'ye kadar sildirip emekli olabilirsiniz.

9-) 5510 sayılı yasanın 41. maddesine göre SGK'ya eksik günlerinizi borçlanmak için müracaatta bulunmuş ve primlerinizi ödemişseniz 3600 günle emeklilik hakkı elde edebiliyorsanız, borçlanma tutarlarını geri isteyebilirsiniz.

Yeni müşterilerini kaçırmak istemeyen özel bankalar promosyon tarifelerini hazırlamaya başlarken, rakamın EYT'lilerin beklediği 20 bin TL seviyesine kadar çıkmayacağı, tavanın 15 bin TL olacağı ifade edildi.

Promosyonda tavan 15 bin TL'ye kadar yükselecek. Bankalar EYT ile birlikte 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon verecek.

İmzaya açılan düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyona gelmesi bekleniyor.