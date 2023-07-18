Emekli maaşını öğrenmek için ATM’yi bekleme!
Emekli maaşlarına ilişkin yapılan zamlar e-Devlet sistemine yüklendi. Zamlı maaşları görmek ATM ekranını beklemeye gerek yok. İşte maaşlar e-Devlet üzerinden öğrenmenin yolu.
SSK, BAĞ-KUR ya da emekli sandığından emekli olmuş, emekli olmasına çok az bir süre kalmış vatandaşlar son dönemlerde oldukça sık bir şekilde internette emekli maaşı ile ilgili aramalar yapıyor.
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme e-Devlet sisteminde yapıldı. Böylelikle her emekli için yeni maaşlar belirlendi. Sisteme girilen yeni zamlı maaşların görmek için yapılacak işlem ise e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor.
Zamlı maaş nasıl görülür?
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı en kolay nasıl öğrenebilirim? Benzer sorular eşliğinde emekli maaşlarıyla ilgili merak ettiklerini sorunlar için hazırladığımız haberde tüm detayları öğrenebilecekler. İşte emekli maaşı sorgulaması için gerekli adımları gerçekleştirebilirler.
Emekli maaş sorgulama
Emekli maaşınızı sorgulamanın en kolay ve çabuk yolu e-Devlet Kapısı'dır. e-Devlet üzerinden rahatlıkla yapabileceğiniz emekli maaşı sorgulaması için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir. Sorgulama öncesi öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun (SGK) hangi ayağından sigortalı olduğunu bilmeniz gerekmektedir. 4A,4B ve 4C için sorgulamalar farklı linkler üzerinden yapılmaktadır. İşte o linkler ve sorgulama adımları