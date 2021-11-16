AjansHaber.com.tr Dünya Babasının cesedini 1 yıl evde sakladı

Emekli maaşını alabilmek için babasının cesedini 1 yıl evde sakladı

Japonya'da babası vefat ettikten sonra cenazesini 1 yıl boyunca evde saklayan 54 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Japonya'da babası vefat ettikten sonra cenazesini 1 yıl boyunca evde saklayan 54 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Annesinin de aynı evde 4 gün önce öldüğü anlaşılan kişi, polise verdiği ifadede, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dedi.

Japonya'nın Mie eyaletinde, 54 yaşındaki Takashi Morishita, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Annesinin cenazesi de evden çıktı

Yarı zamanlı işçi olarak çalışan Takashi Morishita'nın, dün sabah polis ihbar hattını arayarak suçunu itiraf ettiği bildirilirken, yapılan teknik incelemelerde şahsın annesinin de aynı evde 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetlerin kesin ölüm nedenini belirlemek üzere ayrıntılı soruşturma başlatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Macron Fransa bayrağını değiştirdi!
PKK/YPG'nin Lafarge yardımıyla açtığı tüneller
Avrupa Birliği'nin 2022 bütçesi belirlendi
Terör tehdit seviyesi "ciddi"ye yükseltildi
Bitcoin mucidinin kimliğini ortaya çıkaracak dava
Paşinyan Savunma Bakanı'nı kovdu
Babasının cesedini 1 yıl evde sakladı