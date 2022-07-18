Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?
6 aylık enflasyon farkının %42,35 olarak açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Milyonlarca emekli zamlı emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İşte tarihler!
Temmuz ara zammının açıklanmasıyla en düşük emekli maaşı 3500 TL'ye yükseldi. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek?
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İşte emekli maaşı ödeme takvimi tarihleri!
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4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
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Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
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