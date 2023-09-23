Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin yasal düzenlemenin hazırlığı sürüyor. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşı için de bir adım atılması bekleniyor.
Milyonlarca emeklinin gözü, Meclis'in açılması ile gündeme gelecek maaş artışına ilişkin yasal düzenlemede. Teklif için son hazırlıklar yürütülüyor.
Çalışmanın ana unsurları da netleşmeye başladı.
Kök maaşlara yoğunlaşıldı
Zam düzenlemesinde öncelikle kök maaşlara yoğunlaşıldı. En düşük emekli maaşının yukarı çekilmesi gündeme gelebilir.
7 bin 500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak.
Kabine toplantısında görüşülecek
Bu konudaki çalışmalar, tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülecek. Ardından TBMM'deki süreç başlayacak.
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