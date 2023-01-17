Tamburalı Paşa, hayatını kaybetti!

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı'nın dün tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. "Tamburalı Paşa" olarak bilinen Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaparken Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum protestocu için 'vur' emri vermişti.

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kundakçı'nın tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği Kavacık'taki özel bir hastanede dün saat 12.35'te hayatını kaybettiği öğrenildi. Kundakçı, Selimiye Camii'nde çarşamba günü düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedileceği bildirildi.

Hasan Kundakçı Kimdir?

1957'de Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Hasan Kundakçı, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli görevlerde bulundu. Özel Harp Dairesi Başkanlığı da yapan Kundakçı'nın ismi, 90'lı yıllarda görev yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadelede gösterdiği başarılarla duyuldu.

1993'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın şehit olması üzerine ateş altındaki bölgeye gitti. Teröristlerin telsiz konuşmalarından tekrar saldıracaklarını öğrenen Kundakçı, okulda yaralı halde olan 55 askerden tekrar silah kuşanmalarını istedi. Kundakçı, bu askerlerle birlikte tam 14 saat boyunca çatıştığı teröristlerin bölgeye girmesine izin vermedi.

Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaparken 14 Ağustos 1996 tarihindeki protestolar sırasında Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum vatandaşı için vur emri vermişti.

Bu gelişmenin ardından Kıbrıs Rum Kesimi’nin başvurusu üzerine Kundakçı hakkında yakalanması ve tutuklanması için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Kundakçı bu nedenle 27 yıldır yurtdışına çıkmıyordu. Hasan Kundakçı, bu konuyla ilgili "Bayrak indirilirse biz orada duramayız. Bayrağı indirilmiş bir komutan olarak anılmaktansa, yurtdışına çıkamayan komutan olarak bilinmeyi tercih ediyorum" açıklamasını yaptı.

Sürekli yanında taşıdığı tambura şarjörlü piyade tüfeği nedeniyle 'Tamburalı Paşa' olarak anılan Kundakçı'nın terörle mücadeleyi anlattığı "Güneydoğu'da Unutulmayanlar" adlı bir de kitabı bulunuyordu.