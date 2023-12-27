Emekli ikramiyesi TBMM’de kabul edildi!

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyeyi de içeren torba 85 maddelik torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayınlanacak ve ikramiyeler iki gün içinde emeklilerin hesaplarına geçirilecek.

Toplamda 67 milyar tl

Düzenlemeyle, kapsam dışı kalan 4 milyon 688 bin 945 emekliye de tek sefere mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu kapsamda çalışan emeklilere yapılacak toplam ödeme miktarı, 23 milyar 444 milyon 725 bin lira olacak. İlk etapta çalışmayan 10,5 milyon emekliye ödenen tutarla birlikte toplam 100'üncü yıl ikramiye ödemesi 67 milyar lirayı bulacak.

Deprem fırsatçısına 10 katı ceza

Düzenlemeyle; deprem bölgesindeki yerinde dönüşüm faaliyetlerinde, depremzedelerin mağdur olmasına yol açan yapı malzeme fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçilecek. Bu ürünlerden haksız kazanç elde edenlere 10 katına kadar idari para cezası kesilecek.

GSS prim borçlarının cezalarına af

Zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların, 1 Ocak 2014 öncesine ait borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı affedilecek.

KKM hesaplarına uzatma

KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisna süresi uzatılıyor. Düzenlemeyle yılsonunda sona erecek olan süre 30 Haziran 2024'de kadar uzatılacak. Süreyi uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.

Enflasyon muhasebesi

Banka ve finans kurumları, 2024 ve 2025'teki enflasyon muhasebesinin kapsamı dışında tutulacak. Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırının yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltilecek.

İlk konuttan BSMV alınmayacak

Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere uygulanan yüzde 50 kazanç indirimi, kazancın tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarılacak. İlk konut dışında kalan konut kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınacak.

Vergiye gönüllü uyum sağlanacak

Vergiye gönüllü uyumun artırılması sağlanacak. Gerçek kişilere, sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde ettikleri kazançlar için sağlanan vergilendirme kolaylığı tanınacak. Böylece, internet ve benzeri elektronik ortamlarda gerçek kişilerin de elde ettiği gelirler de vergilendirilecek.

Dövize kaçışa vergi engeli

Düzenleme kapsamında, döviz cinsi fonlardan elde edilen faiz ve menkul kıymet gelirlerinde vergi oranlarını artırma yetkisinin kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanının halihazırda yüzde 15 olan artırma yetkisi yüzde 40 yükseltildi. TL mevduatın güçlendirilmesi için yapılan değişiklikle dövize kaçışı önlemeyi hedefliyor.

İhracatçı kurumlar vergisinden muaf

Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmelerin noterde düzenlenmesi sağlanacak. Serbest bölgelere yapılacak teslimlerde özel tüketim vergisi ihracat istisnası kapsamına alınacak. Teklif, ihracatçının da yüzünü güldürecek. İhracat kredilerine kefalet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi, kurumlar vergisinden muaf olacak.

BDDK tazminatı düzenlemeden çıktı

Düzenlemeden, BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde de AK Parti'nin önergesiyle tekliften çıkartıldı. Düzenleme ile Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.

Acentelere TURSAM muafiyeti

Aralarında deprem illerinin de bulunduğu 17 ildeki seyahat acentelerinden 2023 ve 2024'te TÜRSAB aidatı alınmayacak. Bu kapsamda, Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli'deki seyahat acentelerinden iki yıl aidat alınmayacak. 29 Nisan 2021 öncesinde kiralanan rafineri hariç tesislerde Vergi Usul Kanunu'na uymayan fiilleri işleyen malikler, EPDK'ya başvurmaları halinde lisans verilebilecek.

Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanunun görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu, bütçe mesaisinin ardından 16 Ocak 2024 tarihine kadar kapatıldı.