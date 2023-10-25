Emekli ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsusu 5 bin TL ikramiye verilmesinin Öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören ek madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam ediliyor. 2 bölüm ve toplam 33 madde olan torba kanun teklifine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 20.maddesine ek geçici madde olarak belirlenen emeklilere Cumhuriyet İkramiyesi, madde ile beraber kabul edildi.

Bugün tamamlanması beklenen kanun ile beraber çalışmayan 2.2 milyon emekliye, Kasım ayının ilk haftasında hesaplara aktarılacak.