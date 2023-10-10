Emekli ikramiyeleri haftaya Meclis'te!

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin düzenleme ile pek çok alanda değişikliğe gidilecek. Söz konusu düzenleme de Kültür Bakanlığı Döner Sermaye (DOSİM), Turizmi Teşvik Kanunu, Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na ilişkin kanunlarda da değişikliğe gidilecek. Söz konusu düzenlemeleri içeren torba teklife, emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye de eklenecek.

AK Parti, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Meclis Başkanlığını sundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjdesini verdiği emekli ikramiyesi de düzenlemede yer alacak. 12.2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiren 5 bin TL'lik 'Cumhuriyet ikramiyesi' kasım ayına yetiştirilmesi için torba kanuna teklifine eklenecek. Söz konusu düzenleme, için özlük haklarına yönelik destek düzenlemesi yapılacak. Tasarı üzerindeki son rötuşlarını yapan Çalışma Bakanlığı'nın tasarıyı haftaya kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Emeklilere ilişkin teklifin genişleme imkanının şu aşamada bulunmadığı bildirildi.

Süre düzenlemesi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Günlük kiralık evler için, Biliyorsunuz gerek kapıda vize kapsamında gerekse doğrudan vizesiz ülkemize turizm amaçlı gelen turistlerin ülkemizde kalma süresi 90 gün. 90 günden fazla kalmak istiyorsa, burada ikamet izni alması gerekiyor. Bu 90 günü de düşünmek suretiyle 100 gün belirlenmiş durumda" dedi. Güler, emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinin de komisyon aşamasında önerge ile teklif ekleneceğini söyledi.

100 gün kapsam dışı

Düzenleme ile; konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesi amaçlandı. Tek sefere mahsus 100 günden fazla süreyle kiralanan konutlar, kapsam dışında kalacak.

Kat maliklerinin rızası istenecek

İzin belgesinin niteliği de yeniden belirlendi. İzin belgesini vermeye bakanlığın yetkili olacak. Bu yetkiyi valilik vasıtasıyla kullanabilecek. Birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı yapılarda izin belgesine ilişkin düzenlemede kat maliklerinin söz sahibi olacak. Kat maliklerin oybirliği ile alınan karar neticesinde bu konutlar kiralanabilecek. İzin belgesi alma yükümlülüğü kiraya verene ait olacak. Emlak danışmanı ya da mülkün asıl sahibi sorumlu olacak. Kiraya verenin ölümü halinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması durumunda izin belgesinin geçersiz olacak.

Ceza kesilecek durumlar

İzin belgesi bulunmaksızın kiralamada, üçüncü kişilere kiralamada, mesken olarak kullanmak amacıyla yapılan kiralamalarda, izin belgesi olmayan konutların kiralanması halinde idari yaptırım olacak. Ayrıca her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verilmesi halinde de idari ceza kesilecek. Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi de cezai müddeiye dahil. Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde de ceza kesilecek.

İzin belgesinin iptali

Belge sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi, turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespiti, konutun yeni maliki tarafından başvuru yapılmaması, konutun kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının bildirilmesi, sağlık ve hijyen kurallarına uyun olmaması.

DÖSİM sermayesi artacak

DÖSİM'in sermayesi 300 milyon TL'den 1 milyar 500 milyon TL'ye çıkarılacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı tarafından artırılabilecek miktarın da 700 milyon TL'den 2 milyar TL'ye çıkartılmasına imkan tanınacak. DÖSİM, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesisleri yapma veya yaptırmak da yetkili olacak. Gelir kaynaklarının artırılması için atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesislerinden elde edilen gelirlerde kullanılacak.

Turizme yeni teşvik

AYM Kararı doğrultusunda, TGA Yönetim Kuruluna, eşitlik ve rekabet ilkeleri gözetilerek destek verilecek. İşletmelerin taşıdığı turizm potansiyeli ile ülke imajı ve tanıtımına katkı sağlanacak. Bu doğrultuda, bazı işletmelere destek sağlayama imkânı da verilecek.

Düzenleme ile yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alma süreleri bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıldan 6 aya düşürülecek.