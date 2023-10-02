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Emekli büyükelçi Ethem Kutlu Özgüvenç, hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, emekli büyükelçi Ethem Kutlu Özgüvenç'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, emekli büyükelçi Ethem Kutlu Özgüvenç'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1964-2002 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Bangladeş ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Ethem Kutlu Özgüvenç'i (1937, Mihaliçcik) 1 Ekim 2023 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Büyükelçimizin cenazesi 4 Ekim 2023, Çarşamba günü Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi. 

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