Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
2022 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gelecek resmi açıklama bekleniyor. İkramiyelerinin bu yıl zamlı şekilde hesaplara yatması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan bayram ikramiyeleri senede iki kez emeklilere ödeniyor.
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2022 yılı başında asgari ücrete gerçekleştirilen zam ve enflasyon neticesinde emekli bayram ikramiyelerinin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor.
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Yapılan asgari ücret zammı ile beraber memurlara da zamlar gelmişken emekliler de primde yükselmeyi bekliyor.
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Geçen yıl 1.100 lira olarak ödenen ikramiyelerin bu yıl, enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları da düşünüldüğünde artması bekleniyor.
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