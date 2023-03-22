Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacaklarını açıkladı

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını verdi.

HDP, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret etmişti.