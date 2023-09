Elon Musk'tan Türkiye açıklaması!

Musk, X sosyal medya hesabında, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

TEKNOFEST'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.

Congratulations to all the teams competing in @Teknofest!



Thank you, President @RTErdogan, for the invitation.



I look forward to attending in person next year, as well as discussing further opportunities for investment in Türkiye. pic.twitter.com/ODWjv34uI5