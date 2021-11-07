Elon Musk'tan milyonlarca takipçisine Tesla sorusu: Satmalı mıyım?
Dünyanın en zengin ismi ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, attığı tweet'le yine dikkat çekti. Musk, 62 milyonlu aşkın takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmayı önerip önermediklerini sordu.
Musk 62 milyondan fazla takipçisine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sordu.
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Musk'ın anket şeklindeki paylaşımı 2,5 milyondan fazla oy aldı. Halen devam eden ankette Musk'ın hisselerini satmasını isteyenler önde gidiyor.
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Anket sonucunda, Elon Musk sahibi olduğu elektrik araç üreticisi Tesla'nın yüzde 10 hissesini satarsa, yaklaşık 21 milyar dolar nakit elde etmiş olacak.
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ABD'de bazı demokratlar "milyarderler vergisi" adında yeni bir vergiyi gündeme getirmişti.
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