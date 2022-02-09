Elon Musk'tan azar yiyen Biden geri adım attı

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, rakiplerini överken şirketi görmezden geldiği için ABD başkanına sert bir nutuk attıktan sonra Başkan Joe Biden Tesla'yı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük elektrikli otomobil üreticisi olarak nitelendirdi.

Salı günü ABD üretimi üzerine yaptığı konuşmada Biden , "2021'den bu yana şirketler Amerika'da toplam 200 milyar dolardan fazla yerli üretime yatırım yaptıklarını açıkladılar. GM ve Ford gibi ikonik şirketler, ülkemizin en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla'ya yeni elektrikli araç üretimi desteği yaptı" dedi.

Biden, şirketleri “Onlarca yılldan sonra mikroçip üretimini Amerika'ya geri getirmeye ” yardım ettikleri için övdü.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Biden'ın resmi Twitter hesabında yayınlanan videoda başkan, GM'nin elektrikli araç üretimine yaptığı yatırımı iklim değişikliğine bir katkı olarak övmüştü.

Biden ayrıca, "Geleceğin tam burada Amerika'da kurulacağını söylediğimde ciddiydim. GM ve Ford gibi şirketler, evlerinde (ABD) her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyor demişti" dedi.

Mesaja yanıt veren Musk , ABD'de elektrikli araç imalatının Tesla tarafından yapıldığını söyleyerek, Biden insan formunda rutubetli bir kukla demişti.