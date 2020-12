Elon Musk'tan Apple itirafı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın otomobil üreteceği bir süredir konuşuluyordu. Son olarak Reuters imzalı habere göre projenin tarihi de belli oldu.

ABD merkezli şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği iddia edildi. Bu haber sonrası Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan ititaf gibi bir açıklama geldi.

Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir dönem Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf etti ve Tesla’yı Apple’a satmayı düşündüğünü hatta bunun için şirkete haber gönderdiğinin altını çizdi.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.