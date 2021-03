Elon Musk ve Jeff Bezos’un yemek fotoğrafı ortaya çıktı

Milyarder iş insanları Elon Musk ve Jeff Bezos, uzay hakkında yaptığı tartışmalarla sık sık gündeme geliyor ve ikilinin iyi anlaşamadığı uzun bir zamandır biliniyor. Amazon’un kurucusu ve Tesla’nın CEO’su arasındaki gerginliğin başladığı akşam yemeğinde çekilen bir fotoğraf ABD’li bir gazeteci tarafından paylaşıldı. Fotoğrafa ilişkin yorum yapan Musk, “Vay be aradan 17 yıl geçtiğine inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın birlikte yemek yerken görüldüğü çok nadir bir fotoğraf gün yüzüne çıktı. 17 yıl önce çekilen fotoğraf, iş dünyası bülteni The Hustle yazarı Trung Phan tarafından bu ayın başında Twitter’da paylaşıldı.



EZELİ REKABETİN BAŞLANGICI

Söz konusu yemeğin milyarder iş insanları ve uzay şirketleri SpaceX ve Blue Origin arasındaki uzun süredir devam eden ezeli rekabetin başlangıcı olduğuna inanılıyor.

1/ In 2004, Elon Musk and Jeff Bezos met for a meal to discuss space.



It was one of their few in-person interactions.



The conversation they had perfectly captures the different approaches they've taken to space exploration.



Here's the story 🧵 pic.twitter.com/g8hAsEj3d4