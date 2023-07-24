Elon Musk, Twitter'ın logosunu yine değiştirdi!

Twitter'ı satın aldığı günden beri ilginç değişiklikler yapan Elon Musk, Twitter'ın logosunu bir kez daha değiştirdi.

Twitter'la özdeşleşen "kuş" sembolü yerine artık "X" harfi yer alıyor. Elon, daha önce de Twitter'ın logosunu Dogecoin logosuyla değiştirmişti.

Twitter'da yaptığı radikal değişikliklerle tepki çeken Elon, geçtiğimiz günlerde Twitter'a koyduğu tweet okuma sınırını "Threads" açılınca geri çekmek zorunda kalmıştı.