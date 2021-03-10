Elon Musk sonunda SpaceX Starship SN10'un neden patladığını açıkladı

SpaceX, Tesla ve The Boring Company gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen testlerde Mars roketi Starship SN10'un patlama sebebini açıkladı.

SpaceX, yeni nesil Mars roketi Starship SN10 konusunda testlere devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bugün yapılan denemede iniş gerçekleştirmeyi başaran roket, birkaç dakika sonra ise patlamıştı. Şirketin kurucusu Elon Musk, dün yaptığı açıklamada bu inişin aslında pek de yumuşak olmadığını belirterek, patlama nedenini 'helyum sızıntısı ve düşük itme gücü' olarak ifade etti.

ASIL SEBEP HELYUM SIZINTISI

İniş normal şartlarda yaklaşık 10 m/sn hızla gerçekleştirilmiş olsa da bu sırada roket ayakları ezilmiş ve zarar görmüş. Dolayısıyla yaşanan bu problemler de helyum sızıntısıyla birlikte roketin patlamasına neden olmuş.

Aslında bu epey alışıldık bir durum. Musk, SN10'da yaşanan bu problemlerin benzer şekilde devam etmemesi için SN11'de gerekli revizelerin yapıldığından da bahsediyor. Yani önümüzdeki süreçte benzer patlamalar yaşanmaması için çalışmalar devam ediyor.