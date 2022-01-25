Elon Musk, McDonalds'a seslendi: Dogecoin'i kabul ederse televizyonda çocuk menüsü yiyeceğim

Dogecoin destekçisi Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan yine kripto para tweet'i geldi. Ünlü iş insanı, son günlerde fiyat düşüşüyle bağlantılı olarak sosyal medyada çok fazla konuşulan fast food restoranı McDonald’s'ın Dogecoin kabul etmesi durumunda televizyonda, restoran zincirinin bilinen çocuk menüsü happy meal yiyeceğini açıkladı.



Geçtiğimiz günlerde El Salvador devlet başkanı Nayib Bukele’nin de, piyasalarda yaşanan düşüşü ti’ye alarak profil fotoğrafını, kendisini Mcdonald’s çalışanı bir kişiymiş gibi gösterdiği bir görsele çevirmesinin ardından şimdi de Elon Musk’tan bir McDonald’s mesajı geldi.



Özellikle 2021 yılının başlarında attığı Dogecoin ve Bitcoin tweet’leriyle kripto para piyasasında müthiş bir etki bırakan, hem çıkışlarda hem de düşüşlerde ciddi rol sahibi olan Tesla CEO’su, McDonald's’ın Dogecoin kabul etmesi durumunda televizyonda happy meal menüsü yiyeceğini açıkladı:

"Eğer McDonald's Dogecoin'i kabul ederse, televizyonda çocuk menüsü yiyeceğim."

“Twitter’ın kripto hesapları nasılsınız?”

Happy Meal, ünlü restoran zincirinin en çok tercih edilen çocuk menüsü olarak biliniyor. Musk’ın tweet’i yine binlerce retweet alırken, gönderinin altına da McDonald's’ın bir an önce Dogecoin kabul etmesi gerektiği yönünde de mesajlar yazıldı.



Kripto para piyasalarında yapılan McDonald's esprilerinin ardından ünlü restoran zinciri de bu duruma kayıtsız kalamamış ve “Twitter’ın kripto hesapları nasılsınız?” diye bir tweet atmıştı.