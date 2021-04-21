Elon Musk koltuğunu kaybetti

Genç milyarderin koltuğuna Louis Vuitton, TiffanyCo, Christian Dior ve Fendi gibi markaların sahibi LVMH'nin Genel Müdürü Bernard Arnault oturdu. Arnault'un serveti 176,3 milyar dolar.

Corona virüs salgını ile birlikte dünyanın en zenginleri listesi de sık sık değişmeye başladı. Son dönemde başta Bitcoin yatırımları ve kurucusu olduğu şirketleriyle gelirini ciddi şekilde artıran Elon Musk, "En zengin ikinci insan" koltuğunu kaybetti.

Ekonomi dergisi Forbes'un "gerçek zamanlı milyarderler listesi"nde Tesla, SpaceX ve Boring Company'i yöneten Musk'ı moda devi LVMH CEO'su Bernard Arnault geçti.

Louis Vuitton, Tiffany&Co, Christian Dior, Fendi, Moet&Chandon ve Hennessy gibi dünya markalarının arasında bulunduğu 70'den fazla markayı bünyesinde toplayan LVMH CEO'su Arnault'un varlığı 176,3 milyar dolara yükseldi. Musk'un geliri ise 174,6 milyar dolarda kaldı.

Business Insider'da yer alan habere göre tecrübeli iş insanı Arnault, son dönemde satışların artmasıyla birlikte gelirini artırdı.

JEFF BEZOS İLK SIRADA

Öte yandan Bloomberg'in hazırladığı listede ise Elon Musk, 183 milyar dolar ile ikinci sırada yer alırken Arnault ise 146 milyar dolar ile dördüncü sırada bulunuyor.

Fakat her iki listede de e-ticaret devi Amazon'un Genel Müdürü Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı olarak ilk sırada yer alıyor.

LVMH'yi yöneten Arnault ve ailesinin şirketteki hissesi yüzde 47,5 iken şirket bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 32 gelir artışı yaşadığını duyurdu.

Dünya genelinde alkol gelirlerinin artmasıyla birlikte gelir artışı yaşadıklarını da vurgulayan şirket, içki satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttığını belirtti.