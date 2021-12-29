Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk hisse satışlarına devam ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerine göre, Musk 934 bin 90 adet hisse daha sattı.

Musk, 8 Kasım'dan beri düzenli bir şekilde Tesla hissesi satıyor. Tesla CEO'su, en az 11 milyar dolar tutarında olacağını tahmin ettiği devasa bir vergi faturasını ödemek için kısmen hisse sattığını daha önce açıklamıştı.

Elon Musk, kasım ayında Twitter'daki takipçilerine şirketteki payının yüzde 10’luk kısmını satıp satmama konusunda bir anket yapmasından bu yana hisse satışlarını sürdürüyor. Musk geçen haftaki tweetinde "toplam hisse satışının neredeyse yüzde 10'a yaklaştığını ve payının azaltılmasının neredeyse tamamlandığını" belirtmişti.

Bu yıl Tesla hisseleri yüzde 54'ten fazla artarak Musk'ı dünyanın en zengin insanı yaptı. Forbes'un tahminlerine göre, serveti şu anda 275 milyar doların üzerinde.

CNBC'de yer alan habere göre, vergi mükellefleri yalnızca satıldıktan sonra gelir veya hisse senedi üzerinden vergi ödediğinden, Musk hiçbir zaman net değerine göre yıllık olarak büyük miktarda vergi ödemedi.

Bu ayın başlarında, Senatör Elizabeth Warren, Musk'ın 2018'de federal gelir vergisi ödemediği için "herkesten bedavaya geçindiğini" ifade etmişti.

Şimdi, Musk'ın 11 milyar dolar ile ABD tarihindeki en büyük bireysel vergi faturasını ödemesi bekleniyor. Musk, ödeyeceği vergi tutarının 11 milyar doları da geçeceğini ifade ederek bu alanda rekor kıracağını 20 Aralık’ta attığı bir tweette ifade etmişti.