Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, Forbes Milyarderler Listesi'nde ikinciliğe düştü

Ancak Pazartesi günü Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybedince, Musk'ın serveti bir günde yaklaşık 14 milyar dolar azaldı ve 176,2 milyar dolara geriledi.

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesinde Musk bugün itibarıyla, 182,1 milyar dolar serveti olan Bezos'un 6 milyar dolar gerisinde.

Pazartesi günü Amazon'un hisseleri de yüzde 2'den fazla değer kaybetti ve Bezos'un serveti de 3,6 milyar dolar azaldı.

Tesla hisselerinin değeri 2020'de yüzde 720 arttı

Marttan bu yana Tesla hisselerinin hızla değer kazanmasıyla Musk'ın serveti 150 milyar dolar arttı. Mart 2020'de Musk'ın serveti 24,6 milyar dolardı.

2020'de Tesla hisselerinin değerindeki artış yüzde 720'yi aştı. 2021'in ilk haftasındaki artış ise yüzde 12.

Şu anda dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla 2020'da sadece 500 bin araç üretti.

Bunun, küresel otomotiv devleri GM ve Toyota'nın üretimin yanında çok düşük bir miktar olduğuna dikkat çekiliyor.

İkinciliğe gerilemesine rağmen, Musk'ın serveti, Forbes'un listesinde üçüncü sırada yer alan Fransız lüks ürünler üreticisi LMVH'nin CEO'su, Avrupa'nın en zengin kişisi olan Bernard Arnault'nunkinden yaklaşık 23 milyar dolar daha fazla.