Elneny'den Beşiktaş'a veda mesajı

Elneny, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün İstanbul'daki son günümdü ve taraftarlar gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarlarından çok etkilendim ve onlara her zaman minnettar kalacağım. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak sonlanan unutulmaz bir sezon geçirdiğimiz yönetim ve takım arkadaşlarıma da her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yesterday was my last day in Istanbul & fans made it very emotional by the amount of love I witnessed..Besiktas fans: I was really touched & will always be grateful. Management & teammates: A memorable season with a superb ending by qualifying for the CL.Thank u for everything ♥️ pic.twitter.com/IvATMigCO0

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 20, 2020

Mısır Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de bulunuyor.