Eljif Elmas'tan depremzedelere ay-yıldızlı destek!

İtalya'da Serie A'nın 22. haftasında lider Napoli ve ligin son sırasındaki Cremonese, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Napoli'nin gollerini 22'de Kvaratskhelia, 65'te Osimhen ve 79'da Eljif Elmas attı. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Napoli puanını 59 yaptı. Cremonese ise 8 puanda kaldı.

Eljif Elmas Türkiye'yi unutmadı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Türkiye'yi unutmadı.

Napoli'nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sonrasında, Cremonese'ye karşı gol attıktan sonra elleriyle ay-yıldız işareti yaparak Türkiye'deki depremzedeleri unutmadığını gösterdi.

Gol sevincinde elleriyle ay-yıldız işareti yapan Elmas maç sonundaki açıklamasında, "Ülkemde meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden de geleceğiz, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.