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‘Elizabeth Ann’ dünyada bir ilki gerçekleştirdi

ABD'de bir grup bilim insanı, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altına alınan kara ayaklı gelincik türünün devamı için ilk kez klonlama gerçekleştirdi. 30 yıl önce dondurulan bir akrabasından klonlanan gelinciğe Elizabeth Anne ismi verildi.

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi, nesli tükenmekte olan kara ayaklı gelinciğin klonlandığını duyurdu.

Klonlama işleminde, 33 yıl önce öldükten sonra dondurulan “Willa” adlı gelinciğin genlerinin kullanıldığı belirtildi.

10 Aralık’ta dünyaya geldiği ifade edilen “Elizabeth Ann”, ilk klonlanmış siyah ayaklı gelincik olurken, neslinin devamının sağlanması amacıyla doğaya bırakılmayacağı kaydedildi.

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