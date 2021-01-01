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Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, evindeki kutlama sırasında yaralanan Norveçli futbolcu, hastaneye kaldırıldı.

Patlamayla birlikte yüzünden ve gözünden yaralanan Elabdellaoui, tedavi altına alındı.

Kulübün, 29 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağı belirtildi.

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