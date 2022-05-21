AjansHaber.com.tr Spor Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde

Elemeleri namağlup tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Voleybol 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu namağlup tamamlayan milli takım, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 yendi.

Elemeleri namağlup tamamlayan milliler, 12-17 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
U22 Erkek Milli Takımımız, Galibiyetle Başladı
Merve Dinçel şampiyon oldu
Robert Lewandowski Antalya'da tatil yapıyor
Tekvandoda 2 altın madalya
Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale kaldı
Hakan Reçber Avrupa Şampiyonu
Cem Bölükbaşı, Barcelona pistinde yarışacak