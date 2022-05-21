Elemeleri namağlup tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 yendi.

Elemeleri namağlup tamamlayan milliler, 12-17 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.