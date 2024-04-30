Elektronik sigarayla yakalanan öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı

Olay, dün, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Okul müdür yardımcısı Sadettin Dinçer, durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Buna sinirlenen R.U., okulda Dinçer'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Dinçer, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dinçer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde merdivenin altında saklanan R.U.'nun, merdivenden inip, koridorda yürüyen öğretmenin peşinden gidip, bıçaklayarak kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.