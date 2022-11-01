Elektrikli paylaşım platformu Tripy sahnede!

Mia Teknoloji bünyesinde faaliyet gösteren Tripy Mobility A.Ş, Türkiye'de özel sektörün üstlendiği ilk elektrikli bisiklet paylaşım platformunun tanıtım toplantısını JW Marriot Otel'de düzenledi.

Toplantıda MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin ve Tripy Genel Müdürü Kadir Akdere, elektrikli bisiklet paylaşım platformu Tripy hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

"Türkiye mikromobilitenin kalesi olacak"

Türkiye'nin mikromobilitenin kalesi olacağını belirten Beltekin, donanım, yazılım ve fikriyat olarak tamamen yerli olduklarını vurguladı.

Paylaşımlı bisiklet kullanımının çevreci yönüne dikkat çeken Beltekin, ülkelerin yakın gelecekte karbon ayak izine göre sıralandırılacağını söyledi.

"En çok 'Z kuşağı kullanacak"

Tripy'nin toplu taşımanın tamamlayıcı unsuru olacağını belirten Beltekin, "Bisikletler sizlerin şehir içerisinde daha hareketli olmanızı sağlayacak. Alışverişe daha rahat gitmenizi, yollarda daha rahat hareket etmenizi sağlayacak. Merkezine insanı koyan bir konu bu. Konunun insan odağında olmasıyla beraber, yaratacağı sosyal, kültürel, finansal, marketinge dayalı birçok şey bisikletle başlıyor. Elektrikli bisiklet de bunlardan birisi." dedi.

Beltekin, paylaşımlı bisiklet modeline en çok "Z kuşağı" olarak nitelendirilen gençlerin yöneleceğini belirtti.

"60 milyar dolarlık potansiyel var"

Türkiye'de mikromobilite pazaranın 60 milyar dolarlık potansiyelinin olduğunu belirten Akdere, elektrikli bisikletin yanı sıra moped, elektrikli araba gibi çevre dostu projelerde de yer alacaklarını belirtti.

Toplu taşıma kadar paylaşımlı sistemlerin de ulaşıma olan katkısını vurgulayan Akdere, "Kente bir dolmuş, otobüs hattı kurmak kadar paylaşımlı bisiklet platformu kurmak da bir ulaşım çözümüdür." dedi.

Tripy'nin 60 kilometre menzili olduğunu belirten Akdere, yasal düzenlemeden dolayı bisikletin hız sınırının 25 km/h ile sınırladıklarını söyledi.

"Arabayla 1800, bisikletle 3000 kişi"

Bisikletle ulaşımın sağlayacağı kolaylıklara dikkat çeken Akdere, "Bir otoyol, sadece arabalara ayrıldığında saatte 1800 kişi taşıyor. Aynı yolu bisikletlilere verdiğinizde 3000 kişi taşıyabiliyor." dedi.

Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla trafik kazalarının azalmasının paralellik gösterdiğini söyleyen Akdere, "ABD'de bisiklet kullanımının %1,2'den %6'ya çıkmasıyla trafik kazalarında %75'lik bir azalma olduğu görüldü" dedi.

Ajans Haber / Ulaş Kaya - Yener Koçyıldırım