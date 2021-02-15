Elektrikli otobüse sipariş yağıyor

Karsan ile Adastec iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs “Otonom Atak Electric”in kısmeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan tanıtımın ardından açıldı.

İlk Otonom Atak, Romanya’ya satılırken, yeni görüşmeler yapıldığı da belirtiliyor. Konuya ilişkin bilgi veren Karsan CEO’su Okan Baş, elektrikli araçlarda son 2 yıldır Avrupa’ya ciddi satışlar yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 180 elektrikli aracımız dolaşıyor. 1 milyon kilometrenin üzerinde elektrikli araç müşteri tecrübemiz var. Bu açıdan da çok ciddi yol aldık” dedi.

Atak modelini bir yıl içinde otonom hale dönüştürdüklerini kaydeden Okan Baş, “Tabii altyapısının hazır olmasının çok büyük bir etkisi var. Biz bunu yaparken tek başımıza Karsan olarak yapmadık.

Adastec de yüzde 100 bir Türk firması. Yazılım konusunda özellikle yapay zeka konusunda çok ciddi tecrübeleri var. Onlarla bir iş birliği yaptık ve bu ürün ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Baş, aracın en önemli özelliğinin, ticari bakımdan satılabilmesi olduğunun altını çizerken, “Satılabilir ve yollarda dolaşabilir olması çok ciddi farklılık. Bu araçta bizim geldiğimiz nokta o. Bu araç Romanya’ya satıldı. İlk gösterimden sonra çok ciddi ilgilenenler oldu, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden. Onlarla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.