Elektrikli araçlar mı yoksa benzin, dizel, lpg mi daha az yakar? Hangi yakıt daha ekonomik?
Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarının yükselmesi sebebiyle sürücüler daha ekonomik seçeneklere yöneliyor. Peki, elektrikli araçlar mı yoksa benzin, dizel, lpg mi daha az yakar? Hangi yakıt daha ekonomik? İşte, akaryakıta ilişkin merak edilenler…
Türkiye'de ve dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesi sebebiyle araç sahipleri ve yeni araç alacak sürücüler daha ekonomik alternatiflere yöneliyor. Bu durum, özellikle elektrikli araçlara olan ilgiyi artırırken, benzin, dizel ve LPG'li araçların yakıt tüketimleri de yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin ve yeni araç alacak sürücülerin en çok merak ettiği soruların başında " Elektrikli araçlar mı yoksa benzin, dizel, lpg mi daha az yakar? geliyor. Peki, Elektrikli araçlar mı yoksa benzin, dizel, lpg mi daha az yakar? Hangi yakıt daha ekonomik? En az yakıt yakan araba modelleri hangisi? 1 kilometrede araçlar ne kadar yakıt tüketiyor?
Son dönemlerde dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin ve mazot fiyatlarını zirvelere taşıdı.
Benzinin litre fiyatı 43.58 lirayı, motorinin ise 42.18 lirayı geçti.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, araç sahiplerini yakıt tüketimi daha düşük araçlara yönlendiriyor.