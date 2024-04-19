Türkiye'de ve dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesi sebebiyle araç sahipleri ve yeni araç alacak sürücüler daha ekonomik alternatiflere yöneliyor. Bu durum, özellikle elektrikli araçlara olan ilgiyi artırırken, benzin, dizel ve LPG'li araçların yakıt tüketimleri de yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin ve yeni araç alacak sürücülerin en çok merak ettiği soruların başında " Elektrikli araçlar mı yoksa benzin, dizel, lpg mi daha az yakar? geliyor. Peki, Elektrikli araçlar mı yoksa benzin, dizel, lpg mi daha az yakar? Hangi yakıt daha ekonomik? En az yakıt yakan araba modelleri hangisi? 1 kilometrede araçlar ne kadar yakıt tüketiyor?