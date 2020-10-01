Elektrik tüketiminde son 6 ayın rekoru kırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3'üncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin "güçlü büyüme"ye işaret ettiğini açıkladı. Varank açıklamasında, "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi.

İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar

OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor. (300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular. Muhalefet, komple yeni yatırımla ilave yatırım arasındaki ayrımı bilmiyor. Firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor.