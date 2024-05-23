Sayaçlarını değiştirmeyenlere ceza geliyor!
Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile elektrik, su ve gaz sayaçları için yeni bir muayene yönetmeliği yürürlüğe alındı. Belirtilen tarihler içerisinde sayaçlarını söktürmeyen ve gerekli muayeneyi yaptırmayanlar 10 bin TL para cezası ödeyecek.
1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülmüş doğalgaz sayaçları 2025 yılına kadar değiştirilecek. Sayaçlarını değiştirmeyen vatandaşlara para cezası uygulanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için yeni bir muayene yönetmeliği yürürlüğe alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile ilgili önemli düzenlemeleri içeriyor.
Bu tarihte üretilen sayaçların tamamı sökülecek
Bakanlık, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülmesini ve yerine geçerli muayenesi olan sayaçların takılmasına karar verdi.
Bu karar, enerji tüketiminde güvenilirliği artırmayı ve mevcut sayaçların standartlara uygunluğunu sağlamayı amaçlıyor.