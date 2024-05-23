Sayaçlarını değiştirmeyenlere ceza geliyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile ilgili önemli düzenlemeleri içeriyor.