Elektrik çarpmaları neden olur?
Bir anda oluşan hafif ama korkutan acıyla ortaya çıkan "statik elektrik çarpması", son günlerde kendini daha çok hissettiriyor. Peki bunun nedeni ne? Hangi durumlarda elektrik çarpması olur?
İlk çağlardan beri hayatımızın bir parçası olan statik elektrik çarpmasını zaman zaman herkes yaşasa da son günlerde bundan şikayetçi olanların sayısı epey artmış durumda. Bu durumun çeşitli nedenleri bulunuyor.
İnsan vücuduna statik elektrik yüklenmesi sürtünme ve bulunulan ortam nedeniyle gerçekleşiyor.
Giydiğimiz pek çok nesne polyester ve naylon gibi sentetik malzemelerden yapılıyor. Dahası, plastik yönü ağır basan ayakkabılar giyiyoruz. Bunlar da vücutla herhangi bir şekilde sürtünmeye uğradığında vücudun negatif yükle yüklenmesine sebep oluyor. Plastik ayakkabılar giydiğimiz için de bunu toprağa aktaramıyoruz. Kışın giydiğimiz kat kat giysiler bu etkiyi daha da artırıyor.
Ayrıca, elektrik yükü çok fazla olan ofis ortamlarında, bilgisayarlarla, akıllı telefonlarla iç içe çalışıyoruz.