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Elçin Sangu'nun partneri ve karakteri belli oldu!

Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor, canlandıracağı karakter ve partnerinin kim olacağı merakla bekleniyordu. İşte karakter ve o isim belli oldu!

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, ''Çöp Adam'' isimli diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

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Kiralık Aşk, Çarpışma, Kurt Seyit, Şura gibi dizilerle kitleleri kendine hayran bırakan güzel oyuncu uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönüyor. 

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Çöp Adam dizisiyle anlaşan Elçin Sangu, Peri isimli bir banka müdürünü canlandıracak. 

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Elçin Sangu'nun el sıkıştığı dizi olan Çöp Adam, Star TV'de yayınlanacak. 

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