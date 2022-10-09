Elçin Sangu'nun partneri ve karakteri belli oldu!
Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor, canlandıracağı karakter ve partnerinin kim olacağı merakla bekleniyordu. İşte karakter ve o isim belli oldu!
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, ''Çöp Adam'' isimli diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Kiralık Aşk, Çarpışma, Kurt Seyit, Şura gibi dizilerle kitleleri kendine hayran bırakan güzel oyuncu uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönüyor.
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Çöp Adam dizisiyle anlaşan Elçin Sangu, Peri isimli bir banka müdürünü canlandıracak.
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Elçin Sangu'nun el sıkıştığı dizi olan Çöp Adam, Star TV'de yayınlanacak.
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