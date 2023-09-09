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Elazığ'da patpat devrildi: 3'ü ağır, 14 yaralı

Elazığ'da, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Elazığ-Baskil kara yolunda meydana geldi. Akraba ailelerin pikniğe gitmek için römorkuna bindiği Murat O. idaresindeki tarım aracı, aksının kırılmasıyla devrildi. Kazada 3'ü ağır, 14 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan 3 kişi buradan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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