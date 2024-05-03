Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 2, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-02
Saat:23:57:28 TSİ
Enlem:38.46167 N
Boylam:39.23056 E
Derinlik:8.77 km
Detay:https://t.co/m4NcJoeg56@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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