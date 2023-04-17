Elazığ'da 3 jeotermal kaynak ve mineralli su sahası ihale edilecek!

Elazığ İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Elazığ'ın Sivrice ve Maden ilçelerinde bulunan 3 jeotermal kaynak ve mineralli su ruhsat sahası açık artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri, 371 bin 303 lira ile 574 bin 458 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 2 Mayıs'ta, Elazığ İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu'nda saat 10.00 ile 10.20 arasında yapılacak.