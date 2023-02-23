El Shaarawy Beşiktaş'tan 3.5 milyon euro istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Stephen El Shaarawy konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan İtalyan futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro öneren Beşiktaş'ın bu teklifi, yıldız isim tarafından kabul görmedi. Roma'dan yıllık 3.5 milyon euro isteyen El Shaarawy, Beşiktaş'tan da aynı ücreti istedi.

Yönetimin acelesi yok

El Shaarawy için acele etmeyen ancak irtibatı da kesmeyen Beşiktaş, şimdiden orta yolu bulup haziran için söz kesmek istiyor. Roma cephesi ise yıldız isimle sözleşme uzatmayı düşünmüyor.

El Shaarawy, kariyeri boyunca çıktığı toplam 391 maçta, 88 gol kaydetti. İtalya Milli Takımı'yla da 29 karşılaşmada 6 golle oynadı.